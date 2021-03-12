Первый в России электробус-"гармошка" пройдет испытания в Москве

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Первый в России электробус-"гармошка" в скором времени прибудет в Москву для испытаний. Об этом сообщается в пятницу в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Камаз" выпустил первый в России электробус-"гармошку"! Он вместит 135 пассажиров и имеет 48 сидячих мест. Такие машины мы запустим на самых загруженных маршрутах, так что скоро самый экологичный транспорт станет еще и самым вместительным", - говорится в публикации.

Как уточнил гендиректор ПАО "Камаз", чьи слова приводятся в сообщении, скоро новые машины отправятся в Москву для испытаний.

"Для Москвы современный вместительный транспорт - важнейшее условие улучшения экологической обстановки. В ближайшее время мы начнем тестирование новой модели электробуса для того, чтобы поездки в городе стали еще быстрее и удобнее", - сказал заммэра Москвы Максим Ликсутов, чьи слова приводит пресс-служба департамента.

Как сообщали ТАСС в пресс-службе ГУП "Мосгортранс", в настоящее время в столице более 500 электробусов работают на 39 маршрутах. Электрический транспорт курсирует на юго-западе, западе, северо-западе, севере, северо-востоке, востоке и в центре столицы.