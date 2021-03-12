Дни Крыма пройдут в Москве с 18 по 21 марта

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Правительство Москвы проведет традиционные Дни Крыма в столице 18-21 марта в рамках реализации программы межрегионального сотрудничества. В городе откроются выставки, посвященные жизни и истории Крыма, а также состоится праздничный концерт, сообщается в пятницу на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

"Старт мероприятиям даст праздничный концерт в рамках Дней Крыма в Москве, который пройдет 18 марта 2021 года в Лужниках. Концерт посвящен семилетию возвращения Крыма в состав Российской Федерации. Это произошло в 2014 году по итогам референдума, на котором большинство крымчан высказались за воссоединение с Россией", - говорится на сайте.

Организаторами мероприятия являются департамент национальной политики и межрегиональных связей города Москвы, комитет по туризму города Москвы, комитет общественных связей и молодежной политики города Москвы и АО "Олимпийский комплекс "Лужники". Организаторы напоминают, что на мероприятии будут соблюдаться все меры предосторожности, рекомендованные Роспотребнадзором.

"Всем посетителям будет необходимо использовать средства индивидуальной защиты и соблюдать социальную дистанцию. При этом количество занятых зрителями мест не будет превышать 50% от общего числа", - уточняется в публикации.

Кроме того, в разных точках города откроют туристические шале. Здесь можно будет подобрать гостиницу, санаторий или здравницу для будущего отпуска, узнать об основных туристических маршрутах по Крыму, а также посмотреть фотовыставку достопримечательностей.

"До 31 марта на Тверском бульваре проходит фотовыставка "Крым сегодня". Посетители смогут увидеть фотографии природных, исторических и культурных достопримечательностей полуострова. А для тех, кто хочет больше узнать об истории края, с 18 марта до 18 апреля в парке "Зарядье" будет работать выставочный проект "Крым. История". На экспозиции представят более ста цифровых изображений старинных карт, планов, гравюр и фотографий, которые познакомят москвичей с историей Крыма с конца XVIII и до середины XX века", - отмечается в сообщении.