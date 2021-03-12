Благотворительный фонд "Ночлежка" в Москве заготовил почти 60 кг блинов для бездомных

МОСКВА, 12 марта. /Корр. ТАСС Елена Кульбак, Ольга Егорова/. Благотворительный фонд "Ночлежка" в Москве впервые в этом году запустил акцию к Масленице, в ходе которой заготовил для бездомных людей почти 60 кг блинов, испеченных неравнодушными жителями столицы. В пятницу вечером угощения к празднику раздавали волонтеры, в числе которых был и корреспондент ТАСС.

Помощь бездомным является приоритетом для благотворительного фонда, и перед крупными праздниками "Ночлежка" проводит тематические акции. "В Москве мы проводим такую акцию впервые, а в Санкт-Петербурге она уже традиционная. Мы сами блины не печем, а привлекаем к этой акции всех неравнодушных горожан. На этой неделе мы объявили сбор блинов, которые можно было принести к нам в офис. Всего на данный момент к нам принести 56 кг блинов, которые мы раздаем на проекте "Ночной автобус", - рассказал ТАСС координатор проектов "Ночлежки" Николай Рубановский.

Он добавил, что за одну смену волонтеры раздают около 10 кг блинов, и поскольку на акцию принесли достаточно большое количество угощений, то получить их можно будет также 15 и 16 марта.

О работе "Ночного автобуса"

В пятницу одна из стоянок "Ночного автобуса" расположилась за Ярославским вокзалом. Волонтеры на точку раздачи горячих ужинов бездомным собираются около 19:00 мск. К этому времени уже выстроилась очередь из людей, которые пришли подкрепиться. Волонтеры подготавливают раздачу и распределяются по зонам: один следит за очередью и дает одноразовые ложки, двое других накладывают еду, а еще один считает, сколько бездомных пришли. Между собой добровольцы его называют "серым". Возможно, потому что он стоит в стороне и просто подсчитывает тех, кто пришел, отмечая каждого в планшете.

В праздник Масленицы рацион включал в себя блины, а также котлеты с картофельным пюре, несколько кусков хлеба и чай. Каждому пришедшему волонтеры, одетые в брендированный желтые жилеты, выдавали по одной порции и желали приятного аппетита, а те, кто хотел получить добавку, вставали обратно в конец очереди, при этом пропуская перед собой новых людей, а также женщин и инвалидов.

Водитель "Ночного автобуса", который работает в "Ночлежке" с момента появления организации в Москве, заметил, что раздать еду в этот раз получилось довольно быстро. Примерно за полтора часа удалось накормить около 70 человек. Когда все желающие получили еду, волонтеры собрали пластиковую посуду около автобуса и поехали на вторую точку раздачи ужинов, которая находится около станции метро "Новогиреево".

По словам Рубановского, волонтеры и сотрудники раздают полноценные горячие ужины, которые поставляются рестораны-партнеры. "Иногда это суп, иногда, котлеты с гарниром, а также свежий хлеб и горячий кофе. Всего за три зимних месяца мы раздали 7 032 порции еды. Ежедневно к "Ночному автобусу" приходит от 100 до 150 человек. Помимо еды, за три месяца мы также раздали 455 гигиенических наборов. Дополнительно одежду получили 130 человек, а доврачебную медицинскую помощь - 232", - добавил он.

О волонтерах "Ночлежки"

Всего благотворительному фонду помогают почти 900 волонтеров. Их них 182 человека оказали помощь хотя бы один раз за последний год, но есть и постоянные участники акций, например, жительница Москвы Татьяна Струкова. "Я привыкла волонтерить с детства, так как родители много занимались благотворительностью. В университете увлеклась проблемой мигрантов, даже проработала полтора года в правозащитной организации", - рассказала она ТАСС.

Сейчас у Струковой два основных волонтерских проекта: "Ночной автобус" и группы поддержки для людей с биполярным и шизоаффективным расстройствами. Также она продолжает консультировать по вопросам миграционного законодательства. "Я всегда каждому желаю приятного аппетита, немножко переговариваюсь с теми, кто к нам приходит и шучу с ними. Конечно, стараюсь помогать другим волонтерам контролировать толпу и организовывать более эффективную раздачу", - добавила она.

Волонтер Илья Кацнельсон присоединился к проекту летом 2020 года. Он помогает поддерживать порядок в очереди к автобусу или раздает еду бездомным людям. "До прихода в "Ночлежку" я несколько лет на работе помогал организовывать волонтерские мероприятия совершенно различной направленности. В том числе в домах престарелых, детской больнице, приюте для животных, продовольственном фонде", - поделился он с корреспондентом ТАСС.

В этот вечер волонтером "Ночлежки" стал и корреспондент агентства. Перед раздачей ужинов сказали надеть желтую жилетку, а также обязательно маску и одноразовые перчатки, в них из-за мороза сильно мерзли руки. Задачей было накладывать картофельное пюре. Один из волонтеров показал, сколько еды должно быть в одной порции. Поначалу это было почти полтора половника, но когда людей стало приходить больше, попросили накладывать чуть меньше, чтобы еды хватило всем. Другой волонтер - Анастасия - раскладывала по тарелкам по одной котлете. В "Ночлежке" она уже около полугода.

Раздавали ужин из автобуса, на котором приехали к вокзалу. Люди спокойно подходили, брали еду, благодарили и уходили ужинать. После раздачи горячего бездомные вновь выстроились в очередь - уже за чаем и блинами. В этот раз корреспонденту ТАСС поручили разливать чай, спрашивая у каждого, с сахаром или без. Почти никто не отказывался от сахара. После окончания раздачи еды несколько бездомных подошли, чтобы узнать остался ли хлеб, а также просили оставшийся чай налить в термосы или бутылки.

Почти полтора часа волонтеры раздавали еду. За это время был только пятиминутный перерыв, чтобы подготовиться к раздаче чая и блинов. При этом время пролетело быстро, добровольцы с уважением относились каждому пришедшему, улыбались и желали приятного аппетита. Усталости не было, после раздачи настроение улучшилось, даже появилось желание повторить такой опыт.

Об усиленном режиме помощи

В целом социальные службы Москва 1 ноября 2020 года перешли на усиленный режим для помощи бездомным, который будет сохранен до конца марта. "Человек, попавший в беду, может обратиться в Центр социальной адаптации им. Е. П. Глинки и его филиалы, пункты обогрева и пункты оказания срочной социальной помощи. Улицы города также продолжают патрулировать сотрудники службы "Социальный патруль", - рассказал агентству руководитель департамента труда и социальной защиты населения Москвы Евгений Стружак.

По словам директора центра им. Глинки Ольги Павличевой, в этом году москвичей неоднократно призывали сообщать о бездомных, которые зимой нуждаются в помощи, в мобильную службу "Социальный патруль". "Нашу просьбу услышали. За три месяца зимы нам поступило около 11 тыс. звонков", - отметила она в разговоре с ТАСС.

В пресс-службе столичного департамента труда и соцзащиты уточнили, что в центре им. Глинки также помогают иногородним гражданам без документов. Там можно переночевать, принять душ, поесть, получить одежду, а также доврачебную медпомощь. Кроме этого, сотрудники центра помогают восстановить документы, вернуться домой, оформляют регистрацию, пенсию, группу инвалидности, оказывают содействие в поиске работы, юридическую и психологическую поддержку.

Также помогает бездомным организация "Справедливая помощь Доктора Лизы". Еженедельно они проводят акцию "Вокзал по средам", где раздают горячую еду для нуждающихся. "В холодную погоду всегда приходит больше нуждающихся, каждую среду наша команда привозит 120 горячих обедов и столько же "сухих пайков" - больших бутербродов. За зимний период раздали около 1 800 горячих обедов у Павелецкого вокзала", - рассказала ТАСС президент организации Ольга Демичева.

Она добавила, что с января функционирует дневной центр для бездомных "Зеленый свет". Там можно погреться, принять душ, постирать свои вещи, получить чистую одежду. Еженедельно помощь в нем находят по 150-180 человек.