Станцию "Минская" МЦД-4 планируют открыть для пассажиров к декабрю 2021 года

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Новую станцию "Минская" будущего четвертого Московского центрального диаметра (МЦД-4) планируют открыть для пассажиров к декабрю 2021 года. Об этом в субботу сообщил заместитель начальника Московской железной дороги по строительству Павел Петровичев в эфире телеканала "Россия-1".

"К декабрю этого года у нас запланирован запуск данного остановочного пункта с новой островной платформой, с уже построенной инфраструктурой. Отсюда будет осуществляться переход через новое комфортное здание по принципу "сухие ноги" к одноименной станции метро "Минская", - сказал он.

Ранее департамент транспорта уточнял, что МЦД-4 планируется запустить до 2024 года. Сейчас ведется программа развития этого направления - строительство новых пригородных вокзалов, дополнительных путей между Москвой и Апрелевкой, соединительной линии между Киевским и Белорусскими железнодорожными направлениями. Так, в прошлом году на Киевском направлении открыли четыре пригородных вокзала: новую станцию Санино и реконструированные станции Победа, Мичуринец, Крекшино. В 2021 году планируется открыть семь станций на будущем МЦД-4: кроме новых Минской и Аминьевской, завершится реконструкция станций Кокошкино, Внуково, Мещерская, Толстопальцево, Матвеевская.