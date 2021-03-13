В Москве водителей призвали быть более внимательными на дорогах из-за гололедицы

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Водителям в Москве рекомендовали соблюдать правила дорожного движения и быть более внимательными из-за гололедицы. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.

Отмечается, что в субботу в столице идет снег, местами метель, порывы ветра до 14 м/с. Прирост свежевыпавшего снега за прошедшие сутки составил 1 см, в субботу снежный покров может увеличиться еще на 2 см. Днем ожидаются перепады температуры от минус 1 градуса до плюс 1 градуса, что может приводить к образованию гололедицы.

"Просим водителей быть внимательнее на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию", - говорится в сообщении.

Как добавляется в материале, городские службы провели сплошное механизированное подметание проезжей части, тротуаров и дворовых территорий с последующей противогололедной обработкой. Днем цикл работ повторят. На опасных участках, в первую очередь на МКАД и в ТиНАО, организовано дежурство тягачей.

Кроме того, повсеместно ведутся работы по уборке и вывозу снега с улиц и дворовых территорий, очистке кровель и выступающих элементов фасадов зданий. Под особым контролем - тропиночная сеть, подходы к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК, объектам соцсферы.