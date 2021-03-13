Усадьба Валуево стала новой площадкой для заключения брака в Москве

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Новая площадка для заключения брака появилась в Москве. Первые пары поженились на территории объекта культурного наследия федерального значения - в усадьбе Валуево, сообщила в субботу исполняющая обязанности начальника управления ЗАГС Москвы Светлана Уханева.

"Современный столичный ЗАГС - это торжественные церемонии в усадьбах, на стадионах, в башнях Москвы-Сити, лофт-пространствах, под звездным небом планетария или на фоне аквариума с касатками. В рамках проекта мэра Москвы по заключению брака в необычных местах столицы для молодоженов доступен выбор более чем 30 площадок в самых разнообразных локациях. Мы активно развиваем проект с учетом пожеланий пар. Самыми популярными площадками выступают особняки и усадьбы, и мы пополнили их перечень еще одним уникальным местом - объектом культурного наследия, построенном в XIX веке, - усадьбой Валуево", - сказала Уханева.

По ее словам, новая площадка располагается на территории усадьбы площадью 60 га, которая пользуется популярностью у молодоженов Троицка и поселения Московский. Молодожены после регистрации устраивают там традиционные свадебные фотосессии.

"Основу архитектурного ансамбля усадьбы Валуево составляет большой господский дом, построенный в 1810-1811 годах. Он украшен шестиколонными ионическими портиками, у которых расположен главный вход с фигурами львов. В интерьере дома сохранились многие аутентичные элементы, в том числе камины, лепнина и наборный паркет. Усадьба известна по многим фильмам, которые здесь снимались: "Война и мир", "Гусарская баллада", "Мой ласковый и нежный зверь", - добавила Уханева.

Подать заявление на заключение брака в усадьбе можно лично в Троицком отделе ЗАГС или онлайн через портал госуслуг или портал mos.ru. Для этого необходимо только оплатить госпошлину в размере 350 рублей.