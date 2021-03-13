В Москве общий объем контрактов жизненного цикла составил более 540 млрд рублей

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Объем контрактов жизненного цикла (КЖЦ) в Москве на сегодняшний день составил 543 млрд рублей, в 2020 году город заключил таких контрактов на медоборудование на сумму около 60 млрд рублей. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.

Как отметил глава департамента Александр Прохоров, контракты жизненного цикла используются в Москве с 2014 года. Так как сделка заключается на длительный срок, город получает наилучшее соотношение цены и качества оборудования и его обслуживания. Наглядный пример: в нескольких городских поликлиниках давно устарело диагностическое оборудование. Менять его сразу везде - очень дорого.

"И в этом случае мы только приобретаем само оборудование, за его обслуживание и ремонт в дальнейшем опять придется платить. А контракты жизненного цикла позволяют закупить медтехнику сразу в большом количестве, а платить за нее постепенно равными частями. И при этом поставщик будет обслуживать и ремонтировать аппараты в рамках действующего контракта. Совокупный объем КЖЦ Москвы на сегодня составляет 543 млрд рублей", - сказал Прохоров.

Он уточнил, что, например, в сентябре 2019 года столица заключила четыре контракта на сумму более 31 млрд рублей на установку и обслуживание общедомовых приборов учета тепла в жилых домах и учреждениях социальной сферы. Также с 2019 года в городе применяют механизм КЖЦ в медицине - закупается современное сложное медицинское оборудование для городских лечебных учреждений. Это аппараты КТ, МРТ, УЗИ, ангиографы и многие другие. Объем заключенных КЖЦ в 2020 году превысил 74 млрд рублей, из них почти 60 млрд рублей - это контракты на медоборудование.

Предложения поступали от разных производителей, на каждый лот был достаточно высокий спрос: в некоторых случаях - до шести предложений. И такая конкуренция позволяет выбрать поставщика с наилучшим предложением и по качеству, и по цене, которая в среднем снижается на 44%.

"В будущем мы планируем распространить успешный опыт применения КЖЦ на другие сферы в Москве. При этом инвестор будет нести полную ответственность за создание объектов, их оснащение за счет собственных инвестиций и эксплуатацию", - добавил Прохоров.