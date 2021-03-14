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Облачная погода, местами осадки и до 4 градусов тепла ожидаются в Москве 14 марта

Атмосферное давление составит около 742 мм ртутного столба

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Облачная погода, местами дождь, мокрый снег, гололедица и до плюс четырех градусов ожидаются в Москве в воскресенье. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в городе температура воздуха составит от двух до четырех градусов тепла. В ночь на понедельник она может опуститься до одного градуса тепла. Ветер южный, 5-10 м/с, местами порывы до 15 м/с. Атмосферное давление составит около 742 мм ртутного столба.

В Подмосковье в воскресенье термометры покажут от нуля до плюс пяти градусов. В ночь на понедельник столбики термометров могут опуститься до отметки минус два градуса.

На 14 марта Гидрометцентр РФ объявил в Москве и области желтый уровень опасности в связи с сильными порывами ветра.

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