В Москве в понедельник ожидаются облачная погода и до 4 градусов тепла

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Облачная погода, местами гололедица и до 4 градусов выше нуля будет в Москве в понедельник. По области местами возможны небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем температура воздуха в городе составит от 2 до 4 градусов тепла. В ночь на вторник она может опуститься до 1 градуса ниже нуля.

Ветер южный, 5-10 м/с, местами с порывами до 15 м/с. Атмосферное давление составит 742 мм ртутного столба.

В Подмосковье в понедельник температура будет колебаться в пределах нуля - плюс 5 градусов. В ночь на вторник столбики термометров могут опуститься до отметки минус 4 градуса.