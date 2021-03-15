В акции "День без турникетов" в Москве примут участие около 50 организаций

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Жители Москвы смогут посетить порядка 50 офлайн-площадок, а также совершить 58 онлайн-экскурсий в рамках очередной акции "День без турникетов", которая пройдет с 18 по 20 марта. Об этом сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

Онлайн-экскурсии будут доступны на сайте turniketov.net. "Кроме того, на нем появится раздел, где каждая компания сможет разместить информацию о своих экскурсиях, в том числе это смогут сделать представители малого и среднего бизнеса", - сообщил Алексей Фурсин - руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы.

В акции поучаствуют как постоянные партнеры проекта, так и 12 компаний, присоединившихся к ней впервые. В число новых участников вошел Московский театр мюзикла, где проведут экскурсию по фойе. Кроме того, гостям покажут сценические костюмы для одного из спектаклей и познакомят с секретами театральных профессий. В мастерской "Кречет" посетителям могут узнать про изготовление исторических костюмов и доспехов, а о современных подходах к дизайну одежды и трехмерном моделировании в этой сфере расскажут в экспериментальном центре "Проектные мастерские".

На обзорной экскурсии МЕТТЭМ (компания по производству дверных замков) покажут этапов, из которых состоит производство запорных устройств. В свою очередь в лаборатории интеллектуальных технологий ЛИНТЕХ предложат приобщиться к высоким технологиям. Здесь гостей познакомят с устройством станков с числовым программным управлением, у посетителей будет возможность создать на лазерном станке сувенир на память.

В число постоянных партнеров акции "День без турникетов" входят Центральный московский ипподром, аэропорт Домодедово, киностудия "Союзмультфильм", Федоскинская фабрика миниатюрной живописи, экоцентр "Воробьевы горы", центр дизайна Artplay. Свыше 120 тыс. человек и более 260 компаний приняли участие в акции за восемь лет. В 2020 году все события акции перевели в онлайн-формат.