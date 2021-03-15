В Московском зоопарке появились редкие орлиные попугаи

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Редкие орлиные попугали появились в Московском зоопарке. Об этом сообщается в понедельник на официальном сайте мэра Москвы.

"В Московском зоопарке впервые появились редкие орлиные попугаи. В дикой природе их можно встретить только в Новой Гвинее. Этот вид птиц занесен в Международную красную книгу как близкий к угрозе исчезновения. Самец и самка орлиных попугаев прибыли в столицу из частного зоопарка города Шахты Ростовской области. После перелета они прошли месячный карантин под неусыпным наблюдением зоологов и ветеринаров.", - говорится в сообщении.

Орлиных попугаев также называют грифовыми. Формой головы с преимущественно черным окрасом они напоминают грифов и орлов. Головы птиц покрывают щетиновидные перья, отчего вид получил еще одно название - щетиноголовые попугаи.

"Птицы оказались общительными и дружелюбными. Они почти сразу стали узнавать своих киперов и есть у них с рук. Орлиные, как и большинство попугаев, моногамны: они образуют пару на всю жизнь. Наши новые обитатели тоже неразлучны. Если самец вдруг отходит в сторону, самка начинает беспокоиться и искать его. Поэтому он старается не покидать ее", - отмечается в сообщении.

Сейчас краснокнижных попугаев можно увидеть в павильоне "Дом птиц". Чаще всего они сидят на ветках, но уже начали изучать окружающий мир и осваиваться в новом жилище. Так, попугаи уверенно спускаются к кормушке и наблюдают за посетителями зоопарка.

"Птиц содержат в условиях, близких к естественным. Температура в вольере составляет 24 градуса тепла, тут поддерживается высокая влажность воздуха. Орлиные попугаи очень прихотливы в еде. В их рацион обязательно должны входить тропические фрукты, поскольку там содержатся необходимые ферменты для пищеварения", - говорится в сообщении.

Меню обитателей столичного зоопарка состоит из манго, мандаринов, киви, винограда, груш, яблок, персиков, салата и небольших порций меда. Любимое лакомство птиц - бананы и папайя.