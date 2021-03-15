Московские врачи начали использовать приложение для оценки состояния пациентов с COVID-19

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Московские врачи начали использовать цифровое приложение News2, которое помогает оценить риски ухудшения состояния пациентов с COVID-19 и при необходимости скорректировать тактику лечения, сообщается в понедельник на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

"Благодаря работе единой цифровой платформы здравоохранения мы можем внедрять в ежедневную практику врачей передовые технологии и сервисы, которые повышают качество медицинской помощи. Например, в работе резервных госпиталей и стационаров для лечения пациентов с COVID-19 мы используем цифровой алгоритм для отслеживания динамики состояния пациента и эффективности проводимого лечения. В основе этого решения - метод оценки риска ухудшения состояния пациента по международной шкале News2. Для работы с системой используются планшеты со специализированным программным обеспечением", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Анастасии Раковой.

Она добавила, что с его помощью медработник считывает QR-код с идентификационного браслета пациента в резервном госпитале или с идентификационного листа в стационаре и заносит в систему текущие показатели состояния больного: частоту сердечных сокращений, уровень насыщения крови кислородом, артериальное давление, температуру тела, частоту дыхания.

"Система рассчитывает результат и относит пациента к определенной группе риска, подсвечивая нужным цветом. При этом инструмент помогает врачу оценить не только тяжесть состояния заболевшего, но и возможные риски его клинического ухудшения. Таким образом, сервис является лишь помощником в работе, финальное решение о дальнейшей тактике лечения остается за врачом", - рассказала заммэра.

Такая шкала используется в разных странах мира для оценки тяжести состояния пациентов. Интерпретация результатов производится программой по сумме набранных баллов. На их основе формируется итоговая оценка для внесения в определенную группу риска. Помимо того, в систему заложен алгоритм ведения пациента. Он позволяет автоматически рассчитывать периодичность осмотров больного.