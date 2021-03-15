Ежегодная акция "Ночь театров" в Москве пройдет в двух форматах

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Ежегодная акция "Ночь театров" пройдет в Москве в двух форматах. В ней примут участие более 130 учреждений, сообщается в понедельник на официальном сайте мэра Москвы.

"С 27 на 28 марта в Москве пройдет традиционная ежегодная акция "Ночь театров". В ней примут участие более 130 учреждений, среди которых не только ведущие театры, но и концертные залы, культурные центры, музеи, библиотеки, детские школы искусств и кинотеатры", - говорится в сообщении.

В этом году мероприятие пройдет в девятый раз.

"В прошлом году, к сожалению, "Ночь театров" не состоялась в привычном для зрителей и артистов формате живого общения. Накануне акции, 17 марта, театры из-за пандемии вынуждены были закрыться для посещения, а события акции перешли в онлайн. Потому предстоящая "Ночь театров", наверное, станет самой долгожданной за все девять лет ее проведения. Ведь это событие не только для театров, но и для всей культуры столицы", - приводятся в сообщении слова руководителя столичного департамента культуры Александра Кибовского.

Он добавил, что в этом году к акции присоединятся музеи, библиотеки, культурные центры, школы искусств, кинотеатры.

"Запланировано более 170 мероприятий. Гостей "Ночи театров" ждут спектакли, концерты, кинопоказы, открытые репетиции и актерские читки. Кроме того, для них приготовлены квизы, экскурсии, мастер-классы, лекции, выставки и творческие встречи. Поскольку сами площадки, с учетом действующих ограничений, позволяют вместить фиксированное количество зрителей, прошу всех внимательно отнестись к обязательной предварительной регистрации", - сказал Кибовский.

Двадцать седьмого марта с 21:00 двери всех московских театров будут открыты для зрителей. Акция в детских учреждениях начнется в 17:00.

Посещать театры и другие площадки акции можно, соблюдая предписания Роспотребнадзора. Необходимо пользоваться масками и перчатками, поддерживая социальную дистанцию с другими гостями. В театрах может быть заполнено 50 процентов мест.