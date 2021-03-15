Четыре велофестиваля планируют провести в Москве в 2021 году

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Весенний, осенний, зимний и ночной велофестивали планируется провести в Москве в этом году, если не произойдет осложнений в ситуации с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщается в понедельник в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"В этом году по просьбам москвичей мы вернем велофестивали. Если не будет сложностей с коронавирусом, то проведем их четыре раза. Весенний пройдет 23 мая, ночной - 10 июля, осенний - 5 сентября, зимний - 12 декабря", - сказал заммэра Москвы Максим Ликсутов, чьи слова приводятся в сообщении.

Он добавил, что в этом году в столице планируется установить более 1 тыс. парковок для личных велосипедов. "Еще до 100 км новых временных велополос появится в четырех районах города: Академическом, Марьино, Отрадное и Строгино. Мы проложим велополосы на улицах так, чтобы сделать велосеть связной: пользоваться ей будет безопасно и удобно", - пообещал заммэра.

Кроме того, в этом году планируется начать реализацию первого этапа проекта "Зеленое кольцо". Велоинфраструктура появится на участке от МЦД Щукинская до Тимирязевского парка и МЦК Коптево.

"Мы уже начали готовиться к запуску велопроката. Если повезет с погодой, откроем его как можно раньше. В этом сезоне будет на 1 тыс. велосипедов больше, в том числе появятся 500 электровелосипедов. Мы установим 67 новых прокатных станций в разных районах города. А парк самокатов, по прогнозам операторов, пополнится еще 4 тыс. новых электросамокатов", - сообщил Ликсутов.

Московская сеть проката

"По данным Яндекс.Маркета, в 2020 году личных велосипедов купили на 11% больше, чем год назад, а московским "Велобайком" стали пользоваться на 14% чаще. С помощью городского сервиса в 2020 году жители сделали 5,7 млн поездок - это рекорд. Очень популярен был и прокат самокатов - около 2 млн поездок за прошлый сезон", - добавил заммэра.

Он также отметил, что на сегодняшний день в московском кикшеринге семь операторов и около 6 тысяч электросамокатов. В этом году, по прогнозам операторов, поездок будет еще больше.

"По итогам прошлого года география проката расширилась: в 89 московских районах можно было взять в прокат велосипед, а самокат - в 50 районах. В ноябре для москвичей работали 662 пункта, где в общей сумме было 6,5 тыс. велосипедов. Протяженность велоинфраструктуры (в том числе выделенных полос) - более 900 км. Велопарковок в городе сейчас больше 2 тыс.: это почти 10 тыс. парковочных мест", - заключил Ликсутов.