В Москве стартовал городской конкурс проектов "Бюджет для граждан"

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Ежегодный городской конкурс проектов "Бюджет для граждан" стартовал в Москве, он проводится уже в восьмой раз. Желающие могут изложить лучшие, по их мнению, способы представления информации о городском бюджете, поделиться опытом ведения личного и семейного бюджета, сообщается в понедельник на портале мэра.

"В Москве стартовал ежегодный городской конкурс проектов "Бюджет для граждан". Предложить проект, рассказать о бюджете может любой желающий. Нет ограничений и в формате - это могут быть фильмы, статьи, блоги, квесты или сообщества в соцсетях. Главные критерии отбора претендентов на победу - достоверность представленной информации, правильность употребления понятий и финансовых терминов", - говорится в сообщении.

В программу в этом году включены новые номинации : "Бюджет для граждан в картинках", "Бюджет и национальные цели развития Российской Федерации, "Викторины об истории российских финансов", "Бюджет и чрезвычайные ситуации". Оценит оригинальность подачи материала, содержание информации конкурсная комиссия - представители департамента финансов Москвы, вузов столицы и общественные деятели. Победителям вручат грамоты и памятные подарки, а их работы направят на всероссийский этап конкурса проектов по представлению бюджета для граждан.

"Конкурс "Бюджет для граждан" дает хорошую возможность разобраться в существующих инструментах по сохранению и приумножению средств, рассказать о грамотном планировании личного и семейного бюджета и поделиться опытом в проведении образовательных мероприятий по бюджетной тематике. Принять в нем участие могут как школьники и студенты, так и работающие граждане, люди старшего возраста. Наиболее интересные идеи проектов победителей прошлых лет были воплощены при разработке новой версии портала "Открытый бюджет города Москвы", - приводятся слова руководителя департамента Елены Зяббаровой.

Конкурсные проекты и заявки на участие можно отправить до 17 мая на электронную почту: ZyuninaEE@mos.ru.