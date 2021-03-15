Реставраторы приступили к работам по сохранению особняка Мельникова в Москве

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Специалисты приступили к работам по сохранению особняка купца Мельникова в Волковом переулке в Москве, который является объектом культурного наследия регионального значения. После окончания реставрации здание начала ХХ века постройки планируется приспособить под административную и медицинскую функции, сообщила в понедельник пресс-служба Мосгорнаследия.

"Стартовала реставрация особняка почетного гражданина и купца Мельникова в Волковом переулке, дом 15. Это здание было построено в 1904 году в стиле модерн и является объектом культурного наследия регионального значения. Особняк Мельникова давно нуждался в комплексной реставрации. Здесь был пожар, здание долго не использовалось и пришло в запустение. Новым владельцам предстоит полностью привести памятник в порядок", - приводятся слова руководителя Департамента культурного наследия города Москвы Алексея Емельянова.

Он добавил, что работы будут проведены по фасадам и по интерьерам здания. Исторический облик восстановят на начало ХХ века. В рамках грядущих работ запланирована реставрация уникальных подлинных выпуклых оконных стекол, воссоздание по историческим фотографиям декоративного фонаря, долго украшавшего парадную лестницу, а также раскрытие исторического балкона. Реставрация пройдет под контролем Мосгорнаследия.

Также в рамках запланированных работ по фасадам специалисты демонтируют все поздние конструкции, отреставрируют штукатурку и исторические глазурованные фасадные плитки. Отдельное внимание уделят реставрации деревянного декора (наличникам, навесам, тесовому фризу), пилона парадного крыльца и сохранившихся фацетных стекол. В порядок приведут окна, ограду и кровлю. Кроме того, мастера воссоздадут дымники печных труб. В интерьерах запланировано воссоздание планировок на основании архивных планов 1920 года и проведенных исследований.

"Поскольку раньше в здании находился противотуберкулезный диспансер, то согласно требованиям СанПиН, ряд ценных элементов требует замены и будет восстанавливаться. В первую очередь это касается деревянных деталей, в том числе исторического паркета и наличников. Порядок воссоздания был утвержден членами Научно-методического совета при Мосгорнаследии", - добавил глава департамента.

Предположительно, реставрация и приспособление займут чуть меньше двух лет.