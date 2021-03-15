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В Москве задержан водитель грузовика, разбивший другую машину в ходе дорожного конфликта

Конфликт произошел в районе 41-го километра МКАД

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Бойцы Росгвардии задержали водителя большегрузной машины, который в ходе дорожного конфликта на затрудненном участке движения на МКАД разбил монтировкой автомобиль оппонента. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе столичного главка ведомства.

Как отметили в главке, дорожный конфликт произошел в районе 41 километра МКАД. Прибывшие на место сотрудники Росгвардии установили, что на данном участке дороги с затрудненным движением между двумя водителями возник конфликт.

"В ходе словесной перепалки водитель большегрузной машины достал монтировку, стал угрожать мужчине расправой и разбил зеркала заднего вида на его автомобиле. Росгвардейцы задержали злоумышленника. Им оказался 45-летний житель Московской области", - сказали в пресс-службе.

Для дальнейшего разбирательства задержанный был передан сотрудникам полиции.

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