В МВД заявили, что около половины экономических преступлений в Москве являются крупными

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Половина преступлений в экономической сфере, выявляемых в Москве, совершаются в крупном и особо крупном размере. Об этом в четверг в эфире радио "Милицейская волна" сообщил начальник управления экономической безопасности и противодействия коррупции столичного главка МВД РФ Михаил Лобанов.

"Общее количество совершаемых таких (экономических) преступлений составляет около 11 тыс. Около половины этих преступлений совершается в крупном и особо крупном размерах", - сказал он.

При этом за последние пять лет, по данным Лобанова, количество этих преступных деяний остается на одном уровне. "Основные усилия нашей службы направлены на возмещение ущерба, причиняемого данными преступлениями", - добавил полицейский.

Согласно Уголовному кодексу РФ, крупным ущербом от экономических преступлений считается сумма от 3 млн рублей, особо крупным - более 10 млн рублей.

Киберпреступления в городе

По словам Лобанова, киберпреступления в Москве в основном совершаются на потребительском рынке и в кредитно-финансовой сфере.

"Преступления [с использованием IT-технологий в Москве] совершаются в основном с использованием сети интернет, также при помощи средств мобильной связи, совершаются с использованием расчетных (пластиковых) карт, также с применением программных средств, - уточнил он. - Скажу, что эти преступления в основном совершаются на потребительском рынке и в кредитно-финансовой сфере".

Лобанов добавил, что в основном рост числа киберпреступлений в столице связан с развитием технологий. Также этому способствует переход на дистанционные способы коммуникации, в том числе электронную торговлю, развитие электронных коммерческих платежей, использование денежных средств в электронном формате, криптоцифрвой валюты.

Борьба с этим современным видом преступности требует профессиональной подготовки от сотрудников, подчеркнул представитель полиции. В этих целях были созданы специализированные подразделения, которые укомплектованы опытными специалистами в этой сфере. Кроме того, по словам Лобанова, при раскрытии киберпреступлений полиции Москвы активно используются силы и возможности других силовых контролирующих органов.

"Организовано тесное взаимодействие прежде всего с ЦБ, кроме того, мы прибегаем к помощи и современных IT-компаний, специалисты которых оказывают нам неоценимую помощь в рамках этих преступлений", - отметил он.

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