Летние веранды начнут работать в Москве с 1 апреля

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Около 3 тыс. летних веранд могут открыться в Москве в 2021 году, сезон начнется с 1 апреля. Об этом сообщается во вторник на официальном сайте мэра и правительства столицы.

"Сезон работы летних веранд на территории Москвы начнется 1 апреля, приступить к их монтажу и обустройству рестораторам разрешено с 15 марта. Этим летом в столице смогут открыться около 3 тыс. летних кафе", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

По его словам, в схему размещения включено порядка 3 тыс. заведений, примерно столько же летних кафе и веранд было отражено в ней в прошлом году к моменту открытия сезона, в результате официально зарегистрировано и смонтировано было 2,1 тыс. объектов.

Контроль за соблюдением требований к размещению летних кафе осуществляет Государственная инспекция по контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы.

"Специалисты ведомства следят, чтобы площадь сезонных кафе не выходила за границы согласованной схемы размещения, веранды располагались на расстоянии не боле5 м от входа в стационарное помещение и не менее 25 м от входа в метро, а также не преграждали движение пешеходов по тротуару", - отметил начальник Госинспекции по недвижимости Владислав Овчинский, чьи слова также приводятся в сообщении.

Период размещения, а также порядок и правила обустройства сезонных летних кафе определены постановлением правительства Москвы от 06.03.2015 № 102-ПП "О размещении сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях общественного питания".