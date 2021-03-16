Туристический потенциал Москвы представят на международной выставке MITT

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Правительство Москвы примет участие в международной туристической выставке MITT, которая пройдет с 16 по 18 марта в центре "Крокус Экспо". Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе столичного комитета по туризму.

"Даже в сложный для каждого период пандемии мы не останавливали работу по повышению своей конкурентоспособности. Развивая цифровые проекты для туристов, такие как Russpass, город одновременно создавал все условия, чтобы отрасль смогла пережить трудное время с наименьшими потерями. Эпидемиологическая ситуация в стране постепенно нормализуется, мы надеемся, что теплый сезон будет продуктивным и добавит бизнесу оптимизма. Конкуренция на рынке внутреннего туризма сейчас особенно высока, но у Москвы достаточно преимуществ - о них мы и расскажем на выставке", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра столицы Натальи Сергуниной.

Отмечается, что 16 марта, в день открытия выставки, на стенде Москвы представят программу Safe Travels Discover Moscow - это часть глобальной инициативы Всемирного совета по туризму и путешествиям на фоне пандемии коронавируса. Столичные туркомпании, гостиницы, музеи, театры, другие культурные пространства и объекты туристической инфраструктуры могут получить международный знак Safe Travels. Он свидетельствует о том, что организация полностью придерживается санитарных норм и рекомендаций профильных органов. Гостям MITT расскажут о стандартах безопасности для туробъектов и о том, как присоединиться к проекту.

Кроме того, 16 и 17 марта на московском стенде презентуют знаковые культурные площадки города: ВДНХ, Парк Горького, Музей Москвы, Третьяковская галерея и другие. Их представители поделятся планами на предстоящий сезон, познакомят со своими экскурсионными и досуговыми программами. Также на мультимедийном стенде можно будет увидеть видеозарисовки, посвященные культуре, гастрономическим локациям и гостеприимству столицы.

"Все желающие смогут поучаствовать в викторине от цифрового туристического сервиса Russpass. Путешествуя по России, travel-блогеры запечатлели удивительной красоты природные пейзажи. Участникам предлагается угадать, где находятся эти места", - добавляется в материале.

MITT - одно из крупнейших в России событий для отрасли, собирающее ежегодно представителей более чем полусотни регионов нашей страны и десятков государств со всего мира. Как отмечают организаторы, традиционные участники из-за рубежа, которые не смогут приехать в этот раз, пригласили на выставку сотрудников своих российских офисов. В 2021 году MITT проводится в 27-й раз, он пройдет с 16 по 18 марта в столичном выставочном центре "Крокус Экспо".