Участок оранжевой линии московского метро закроют с 20 марта по 2 апреля

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Поезда московского метрополитена не будут курсировать между станциями "Беляево" и "Новые Черемушки" Калужско-Рижской линии с 20 марта по 2 апреля. Закрытие необходимо для проведения строительных работ на станции Большой кольцевой линии (БКЛ) "Воронцовская", которую планируют открыть в этом году, сообщается во вторник в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"С 20 марта по 2 апреля не будет движения на участке "Беляево" - "Новые Черемушки" Калужско-Рижской линии. Там продолжается прокладка тоннеля БКЛ и строительство будущей станции "Воронцовская", и по правилам безопасности должны закрыть участок для пассажиров", - говорится в публикации.

Уточняется, что на маршруте будут работать автобусы КМ, при этом пассажирам для более комфортных поездок рекомендуют пользоваться Бутовской и Серпуховско-Тимирязевской линиями московского метро.

"Автомобилистам: чтобы наземный транспорт мог ехать быстрее, в районе закрытых станций будет действовать ряд ограничений", - добавляется в сообщении.

Как сообщили в департаменте, станция "Воронцовская" БКЛ заработает уже в этом году. "Благодаря ей у 350 тыс. жителей районов Обручевский, Черемушки и Коньково появятся новые варианты поездок; дорога до Зюзино и Проспекта Вернадского для них станет на 20 минут короче; на станции "Калужская" Калужско-Рижской линии станет свободнее на 40%; оранжевая линия после полного ввода БКЛ разгрузится на 15-18%; улица Обручева освободится на 6%, так как часть автомобилистов пересядет на метро", - заключается в сообщении.