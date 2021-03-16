Празднование Навруза в Москве пройдет 21 марта в режиме онлайн

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Праздник весеннего равноденствия Навруз состоится в Москве 21 марта в онлайн-формате. Об этом сообщил журналистам во вторник замруководителя руководителя департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы, статс-секретарь Иван Петров.

"К нам приходит <…> межнациональный праздник Навруз. <...> В этом году принято решение провести его в формате онлайн, у нас есть опыт проведения праздников в таком формате. Конечно, особенность проведения онлайн-праздников заключается в том, что нет возможности ощутить чувство локтя и живого общения, но зато появляется возможность со всех уголков нашей страны принять участие в этом празднике, посмотреть, проникнуться его историей, культурой и традициями. Всех приглашаю принять участие в праздновании Навруза, подключайтесь к сайту праздника, также на "Одноклассниках" и телеканале "Мир" будет вестись трансляция", - сказал Петров.

Он напомнил, что Навруз - праздник всемирного масштаба, который празднуется столетиями. "В прошлом году, к сожалению, в Москве Навруз не смогли провести ни в каком формате. Традиционно 21 марта в общегородском формате очень ярко и насыщенно его проводим в Москве. В 2016 году вывели этот праздник в общегородской формат, ежегодно более 50 тыс. человек принимают самое активное участие в его праздновании", - уточнил Петров.

Он подчеркнул, что Москва - многонациональный город, в столице проживают представители более 160 национальностей. По его словам, главные цели Навруза - укрепить межнациональные связи и способствовать дружбе народов.

Древний восточный праздник Навруз широко отмечают в ряде мусульманских государств Средней Азии и Ближнего Востока, а также на территории Российской Федерации.

Программа Навруз-2021

Как уточнили в департаменте, онлайн-формат был выбран для празднования Навруза в связи с ограничениями, связанными с распространением коронавирусной инфекции. Зрители смогут принять участие в мероприятии дистанционно, подключившись к прямой трансляции на сайте мероприятия. Программа максимально приближена к традиционному празднованию Навруза и включает видеопрезентации национальных диаспор и общественных объединений, национально-культурных автономий города Москвы.

"Начнутся праздничные мероприятия с видеопоказа фильма "Московский Навруз. История праздника", который расскажет о том, как Навруз стал для столицы символом межкультурного и межнационального единения народов. В видеоблоке "Национальный дворик" зрители познакомятся с богатством и красотой традиционных ремесел, увидят уникальные изделия мастеров народного творчества и декоративно-прикладного искусства, а также национальные костюмы", - добавили в департаменте.

Также видеоблок "Национальные игры" расскажет о традиционных спортивных играх Навруза, например, о борьбе. Затем представители диаспор познакомят зрителей с особенностями национальной кулинарии в видеоблоке "Национальная кухня", а эксперт в сфере национально-культурных традиций и автор многочисленных переводов прозы и поэзии с фарси Хуршеда Хамракулова проведет для всех желающих мастер-класс по приготовлению плова.

"В 14:00 на сцене начнется концертная программа с выступлением лучших танцевальных и певческих коллективов национальных диаспор России и стран-участниц. Завершат концерт выступления Согдианы, Аслана Гусейнова, Эмиля Кадырова, Аниты Цой, Светланы Першиной и знаменитого коллектива "Хор Турецкого", - уточнили в департаменте.

Прямая трансляция мероприятий XV Московского общегородского праздника Навруз пройдет 21 марта с 12:00 до 18:00 на официальном сайте праздника https://navruz.moscow, YouTube-каналах праздника и телеканала "Мир", а также в социальной сети "Одноклассники".

Древний восточный праздник Навруз широко отмечают в ряде мусульманских государств Средней Азии и Ближнего Востока, а также на территории Российской Федерации.