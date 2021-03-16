В Москве выберут программу проекта "Спортивные выходные"

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Новый опрос появился на столичном сервисе "Активный гражданин", его участникам предлагается выбрать новую программу проекта "Спортивные выходные", сообщается во вторник на официальном сайте мэра Москвы.

"В "Активном гражданине" началось новое голосование - его участники определят, как улучшить проект "Спортивные выходные". С помощью него москвичи могут тренироваться с профессиональными наставниками, не выходя из дома. Во втором вопросе пользователи определят, чем дополнить программу "Спортивных выходных": интеллектуальными играми, индивидуальными онлайн-тренировками, лекциями, тренингами или кинопоказами. А третий вопрос посвящен темам дополнительных занятий", - говорится в сообщении. Участники голосования среди новых тем будут выбирать из правильного питания, саморазвития и мотивации, секретов чемпионов и истории спорта. При ответах на все вопросы можно предложить свои варианты ответа.

"К занятиям в прямом эфире часто подключаются олимпийские чемпионы, артисты и ведущие. В них уже участвовали Алексей Ягудин, Анна Семенович, Дмитрий Губерниев, Яна Чурикова, Елизавета Туктамышева и другие известные люди. В первом вопросе голосования москвичам предлагают выбрать, кого приглашать на тренировки: музыкантов, ведущих телевидения и радио, блогеров, знаменитых спортсменов, артистов театра и кино или известных предпринимателей", - отмечается в сообщении.

Проект "Спортивные выходные" - это бесплатные тренировки под руководством профессиональных тренеров. Его запустили в 2020 году департамент спорта города Москвы и центры госуслуг "Мои документы". Сначала занятия проводили на площадках городских парков, а осенью их перевели в онлайн-формат. В марте 2021 года начался новый сезон проекта. Сейчас участникам предлагают три формата занятий: Zoom-тренировки, тренировки на YouTube-канале и утренние зарядки. За расписанием и обновлениями можно следить на сайте проекта.