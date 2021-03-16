Собянин утвердил проект строительства двух пешеходных переходов через пути МЦД-1

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил проект планировки территории, расположенной вдоль путей первого Московского центрального диаметра (МЦД-1) между станциями Дегунино и Лианозово. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе мэра и правительства столицы.

"Площадь проектируемой территории составляет 122,93 га. Проект планировки будет реализован в несколько этапов, которые предусматривают: строительство новых платформ островного типа на трех станциях МЦД-1 - Дегунино, Бескудниково (с конкорсом) и Илимская; строительство надземного пешеходного перехода через ж/д пути в створе улицы Зарянова, который свяжет Керамический и Путевой проезды; реконструкцию пешеходного прохода под ж/д путями в створе Поморской улицы, связывающего ее с Керамическим проездом; строительство подземного пешеходного перехода в районе Лианозовского проезда, вл. 1, который свяжет его с Дубнинской улицей", - сообщили в пресс-службе.

Кроме того, проект предусматривает строительство тротуаров для подхода к новым пешеходным переходам и реконструкцию прилегающей улично-дорожной сети - с устройством парковочных карманов и мест для высадки и посадки пассажиров такси. В частности, запланировано продление Керамического проезда от д. 45, корп. 1 до станции Дегунино, реконструкция Илимской (продление и расширение до 15 м) и Поморской (расширение до 8 м) улиц, строительство и реконструкция внутриквартальных проездов.

Рядом со станциями Дегунино, Бескудниково и Илимская обустроят отстойно-разворотные площадки для наземного общественного транспорта и парковки для автомобилей и велосипедов. От станций до остановок общественного транспорта пассажиры смогут пройти под навесами ("сухие ноги"), защищающими от дождя, снега и палящего солнца.