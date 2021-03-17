До четырех градусов тепла и небольшие осадки ожидаются в Москве 17 марта

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Облачная погода с прояснениями, небольшими осадками и гололедицей ожидается в среду в Москве и Подмосковье, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем воздух в Москве прогреется до 2-4 градусов тепла, а ночью похолодает до четырех градусов мороза.

В Подмосковье днем термометры покажут до пяти градусов тепла, ночью - до семи градусов мороза.

Скорость юго-восточного ветра в среду может достигать 14 м/с. Желтый уровень опасности сохранится в Москве и области до 11:00 мск четверга.

Атмосферное давление в регионе составит 746 мм ртутного столба.