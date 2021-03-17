Более 20 тыс. организаций присоединились к Московскому инновационному кластеру

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Свыше 20 тыс. организаций - стартапы, промышленные и технологические предприятия, институты развития, научные и образовательные учреждения - зарегистрировались на портале Московского инновационного кластера, сообщается в среду на портале мэра и правительства столицы.

"Больше 20 тыс. организаций присоединились к Московскому инновационному кластеру, зарегистрировавшись на портале i.moscow, 14 тыс. из них работают в Москве, еще 6 тыс. - это партнеры, представляющие практически все регионы нашей страны. За два года кластер вышел не только на национальный, но и на международный уровень. В прошлом году было подписано соглашение о сотрудничестве с научным парком Пекина, а в этом году мы проводим совместный технологический конкурс для инновационных компаний России и Китая", - приводятся на портале слова вице-мэра города Натальи Сергуниной.

Платформа i.moscow была создана в 2019 году для взаимодействия между бизнесом, разработчиками и стартапами, научными учреждениями, правительством Москвы и институтами развития. На ней доступны сервисы, позволяющие решать самые разные практические задачи. Например, с их помощью можно найти деловых партнеров, заказчиков и инвесторов, подобрать помещение в аренду или площадку для тестирования продукта, подать заявку на участие в акселерационных программах и технологических конкурсах.

"Портал i.moscow является неотъемлемой частью инфраструктуры для разработки и внедрения инноваций в городе. Учреждения и компании активно пользуются его возможностями. Например, с момента запуска портала подано более 10 тыс. заявок на получение мер поддержки от правительства Москвы в электронной форме. При этом число сервисов, программ развития для высокотехнологичных компаний постоянно увеличивается", - уточнил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.

Сегодня на платформе работает 18 цифровых сервисов и программ развития, которыми уже воспользовались более 330 тыс. раз. В конце прошлого года возможности платформы стали доступны физическим лицам, с момента запуска функционала на i.moscow зарегистрировались 10,7 тыс. физических лиц.

Участникам Московского инновационного кластера доступно более 200 мер поддержки, 18 из них можно получить с помощью электронной заявки. Чаще всего предприниматели обращались онлайн за субсидиями на участие в российских и зарубежных выставках, на инжиниринг, на обучение сотрудников компании, а также для резидентов технопарков и особой экономической зоны. Специальный навигатор по мерам поддержки помогает в их подборе для каждого конкретного предприятия.