В культурных центрах и библиотеках Москвы пройдет день открытых дверей 20 марта

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Более 200 библиотек и культурных центров Москвы 20 марта проведут день открытых дверей. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

"День открытых дверей пройдет в 76 культурных центрах и 130 библиотеках. Мы проводим его уже в пятый раз и собираемся развивать эту практику. Принято решение, что такие ознакомительные дни будут организовываться дважды в год: перед 1 сентября и в конце марта. Весной горожане смогут записаться на понравившиеся занятия, которые не обязательно посещать именно с начала учебного года", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной.

По ее словам библиотеки присоединились к акции впервые. Полная программа предстоящего дня открытых дверей опубликована на сайте "Онлайн.Библиогород" в разделе "Конкурсы и акции".

"В Центральной городской молодежной библиотеке имени М. А. Светлова участников будет ждать квест "Хранители". Гости читальни на время станут библиотекарями и узнают все тонкости этой профессии. Они познакомятся со специальным шифром, оформят читательский билет и даже попробуют подобрать книгу посетителям. Начало квеста в 15:00", - говорится в сообщении.

Кроме того, увидеть собрание журналов по архитектуре, искусству, музыке, театру и кино середины XIX - первой трети XX века, издания периода Великой Отечественной войны, а также экземпляры книг на русском и других европейских языках XVII-XXI столетий можно будет во время экскурсии в Центральной универсальной научной библиотеке имени Н. А. Некрасова.

"Культурные центры для дня открытых дверей подготовили свою программу. Арт-кластер "Восток" приглашает детей на занятие под названием "Бумажная мода". Ребята получат материал и задание создать собственный костюм из бумаги, а затем примут участие в конкурсе-дефиле. Авторы трех лучших костюмов получат призы. Начало в 13:00", - говорится в сообщении.