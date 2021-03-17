Онлайн-трансляции проведут в Москве для учеников, участвующих в конкурсе "Страна открытий"

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Серию онлайн-трансляций проведут в Москве для школьников, участвующих во всероссийском образовательно-туристическом конкурсе "Страна открытий". Эфиры будут проходить на видеоплатформе TikTok, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе столичного комитета по туризму.

Прием заявок на конкурс начался в Москве 9 марта. Чтобы стать участниками, ребятам нужно снять видеоролик продолжительностью не более трех минут, загрузить его на свою страницу на видеоплатформе TikTok и поставить хештеги конкурса #странаоткрытий и #названиегорода. Предполагается, что победителей определят до конца апреля 2021 года. Конкурс "Страна открытий" организован столичным комитетом по туризму совместно с Ростуризмом и ГК "Просвещение".

"В рамках Всероссийского конкурса для школьников "Страна открытий" пройдет серия онлайн-трансляций из ведущих музеев, высокотехнологичных компаний, креативных пространств и выставочных павильонов столицы, в ходе которой подростков познакомят с номинациями и расскажут, как правильно снять собственные видеоролики. В течение двух недель на видеоплатформе TikTok пройдут восемь эфиров", - рассказал собеседник агентства.

В пресс-службе комитета добавили, что во время трансляций школьники отправятся на экскурсии по ведущим высокотехнологичным и культурным площадкам столицы, среди которых Третьяковская галерея, корпорация "Экополис", центр "Космонавтика и авиация" и павильон "Нефть" на ВДНХ, Останкинская башня, парк "Зарядье", Smart-библиотека имени Анны Ахматовой.

"Кроме того, эфиры носят познавательный характер: школьники по всей стране смогут посетить московские музеи, парки и другие туристические объекты, не выходя из дома", - пояснил собеседник агентства.

В пресс-службе добавили, что 17 марта в 15:00 пройдет эфир, посвященный "Экологии". Узнать полное расписание эфиров можно на странице конкурса в TikTok. После трансляций все видеоматериалы будут размещены на сайте конкурса и в социальных сетях проекта "Город открытий", посмотреть их можно будет в любое время.