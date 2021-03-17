В Москве десять школ, которые якобы были заминированы, вернулись к обычному режиму работы

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Образовательный процесс в десяти школах Москвы, которые якобы были заминированы, возобновили в штатном режиме. На данный момент во всех образовательных организациях усилены меры безопасности, об этом сообщили ТАСС в пресс-службе столичного департамента образования и науки.

Ранее источник в экстренных службах сообщил ТАСС, что в правоохранительные службы поступило анонимное сообщение о минировании порядка десяти школ в разных районах Москвы.

"В оперативном порядке на места прибыли сотрудники правоохранительных органов для проведения тщательного обследования зданий. В ходе проверки опасных предметов найдено не было. Жизни и здоровью детей ничего не угрожает", - рассказал собеседник агентства.

В пресс-службе добавили, что в настоящее время во всех образовательных организациях усилены меры безопасности и организовано тесное взаимодействие с оперативными службами, которые решают есть ли необходимость проводить эвакуацию или нет.

"Образовательный процесс продолжается в штатном режиме", - добавил собеседник.