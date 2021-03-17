Для захоронений в Москве выдано более 1 тыс. электронных паспортов с QR-кодами

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Более 1 тыс. электронных паспортов захоронений выдали в Москве. Об этом сообщили ТАСС в среду в пресс-службе ГБУ "Ритуал".

"ГБУ "Ритуал" выдало 1 019 электронных паспортов захоронения. Такие документы были введены на всех некрополях Москвы в конце 2020 года после открытия нового Ястребковского кладбища в Одинцовском районе Московской области", - сообщили в пресс-службе.

Там уточнили, что электронный паспорт выдается заявителю после оказания услуги по регистрации захоронения, перерегистрации ответственности за захоронение, а также при утере или замене непригодного для использования бумажного паспорта. По желанию, гражданин, ответственный за захоронение, может самостоятельно обменять бумажный паспорт на электронный, - для этого необходимо оставить заявку на официальном сайте ГБУ "Ритуал" в разделе "Электронный паспорт захоронения".

"В перспективе обладатели такого паспорта смогут в режиме онлайн совершать административные действия по установке надмогильных сооружений, регистрации и перерегистрации ответственности, получению дистанционных услуг. Каждый электронный паспорт имеет QR-код, сгенерированный на момент его выдачи с зашифрованной информацией о захоронении: наименованием кладбища, номером участка, ФИО ответственного лица, ФИО, регистрационным номером и датой смерти захороненного", - заключили в пресс-службе.