Гостиница для артистов появится после реконструкции мастерских Большого театра

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Комплекс художественно-производственных мастерских Государственного академического Большого театра России, состоящий из пяти разноэтажных зданий общей площадью более 10 тыс. кв. м, будет реконструирован. Одно из них, семиэтажное, планируется приспособить под гостиницу с номерами-студиями для артистов, приезжающих на гастроли, сообщила в среду пресс-служба ФАУ "Главгосэкспертиза России".

"Специалисты Главгосэкспертизы выдали положительное заключение на третью очередь реконструкции, реставрации и технического оснащения художественно-производственных мастерских Большого театра. В отдельном двухэтажном корпусе с подвалом будет действовать оздоровительно-реабилитационный центр для работников мастерских. Еще одно двухэтажное здание с подвалом отведут под инженерный корпус, где оборудуют техническую библиотеку художественно-производственных мастерских с хранилищем. Семиэтажное строение планируется приспособить под гостиницу с номерами-студиями для проживания артистов, приезжающих на гастроли", - говорится в сообщении.

Пятиэтажное здание с подземными этажами ранее занимал производственный корпус. После реконструкции здесь разместят столярный, слесарный, механический, бутафорский, обувной и костюмерный цеха. Проектом также запланировано обустройство живописного цеха, мастерской по изготовлению париков, макетной и трикотажной мастерских, цеха вышивания и окрашивания, а также цеха пошива головных уборов, складов и прочих производственных и служебных помещений. В этом же здании будет работать типография для выпуска печатной продукции театра - каталогов, брошюр, буклетов, программок и листовок. Цех по ремонту музыкальных инструментов займет отдельное одноэтажное строение.

В 2018 году Главгосэкспертиза уже выдавала положительное заключение по итогам рассмотрения проектно-сметной документации на реконструкцию мастерских Большого театра. Теперь новое положительное заключение выдано по результатам экспертного сопровождения - процедуры, введенной в 2019 году. Все работы по реконструкции планируется финансировать за счет средств федерального бюджета.