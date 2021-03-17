В Москве нарастили объем оказываемой медицинской помощи онкобольным в пандемию

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Власти Москвы смогли оказывать медицинскую помощь онкобольным в период пандемии в нужном объеме. Кроме этого, в столице ведется строительство нового корпуса якорного онкологического стационара - Московского клинического научно-практического центра (МКНЦ) им. А. С. Логинова.

"В период пандемии мы нисколько не уменьшили онкологическую помощь, только нарастили ее. Это, конечно, отдельная серьезная работа, которая требовалась в условиях ограничений", - сказал Собянин в среду в ходе осмотра строительства нового объекта.

Он отметил, что корпус МКНЦ им. Логинова был спроектирован как самое современное лечебное учреждение, строительство которого начали в прошлом году. На данный момент возведены стены, начата первичная отделка, проведены инженерные коммуникации, но строительство больницы продлится еще минимум полтора года. По словам мэра, "это будет больница нового поколения и на долгое годы".

Собянин подчеркнул, что в строительстве современной больницы для помощи онкобольным не было бы смысла, если бы в ней не работал один из лучших коллективов врачей в Москве, выполняющий операции и онкологическую помощь на самом высоком уровне.

Новый лечебный комплекс будет рассчитан на 570 койко-мест, включая 422 койки круглосуточного стационара, 38 коек реанимации и интенсивной терапии, 20 коек стационара кратковременного пребывания, 60 мест дневного терапевтического стационара и 30 мест дневного химиотерапевтического стационара.

В одном месте онкологические пациенты смогут получить все виды медицинской помощи от диагностики до высокотехнологичного лечения и реабилитации. В новом корпусе будет размещен центр амбулаторной онкологической помощи, организованный по новому московскому стандарту. МКНЦ им. Логинова - якорный онкологический стационар Москвы. В клинике работают свыше 2,4 тыс. человек.