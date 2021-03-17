МГУ разработал приложение для более точного определения погоды в Москве и Подмосковье

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Новое картографическое веб-приложение Mosclim по определению погоды в Московском регионе с учетом частных метеостанций создали ученые Московского государственного университета. Об этом ТАСС сообщили в среду в пресс-службе географического факультета МГУ.

"Отличительной особенностью веб-приложения Mosclim является использование не только наблюдений с официальных метеостанций Росгидромета, но также измерений на сети популярных любительских метеостанций Netatmo - компактных устройств, продающихся как альтернатива традиционному термометру за окном. Каждая такая метеостанция передает наблюдения на облачный сервер, откуда они могут быть получены сторонними приложениями", - говорится в сообщении.

В Москве и окрестностях работают более 1,5 тысячи таких метеостанций, что во много раз больше числа официальных метеостанций. Однако качество таких данных не контролируется. Поэтому сотрудники географического факультета и научно-исследовательского вычислительного центра МГУ разработали решения для быстрой загрузки таких данных, автоматического контроля их качества и выбраковки неверных наблюдений в рамках созданного веб-приложения.

"Раньше следить за погодой на карте могли только профильные ведомства, а научным сотрудникам, метеорологам-любителям и просто тем, кому интересна фактическая погода на даче или любимой лыжной трассе, оставалось довольствоваться лишь сухими цифрами из архивов, с сайтов погоды, информационных порталов или на термометре за окном. Теперь же в созданном веб-приложении эти цифры в буквальном смысле "оживают" на карте в виде россыпи точек или красочных интерполированных полей", - заявил ведущий научный сотрудник кафедры картографии и геоинформатики географического факультета МГУ Тимофей Самсонов.

Данные поступают в приложение в режиме, близком к реальному времени. Также существует возможность отображать информацию, загруженную на более ранние сроки. Кроме температуры, влажности, давления, скорости ветра и облачности рассчитывается и отображается показатель теплоощущения человека по одному из самых современных биометеорологических индексов UTCI. Приложение доступно по адресу http://carto.geogr.msu.ru/mosclim.