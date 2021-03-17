В Москве зафиксировали рост концентрации мелкой пыли

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Рост концентраций взвешенных частиц РМ10 зафиксирован в Москве, но их показатель не превысил гигиенические нормативы. Одним из вероятных источников этого может являться пыление с подстилающей поверхности и трансграничный перенос почвенных частиц пыли, где наблюдаются пыльные бури, сообщается в среду в официальном Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы.

"Сегодня днем по данным всех автоматических станций контроля воздуха на территории города зафиксирован рост концентраций взвешенных частиц РМ10 (очень мелкая пыль). При этом, по данным Мосэкомониторинга, по состоянию на 17:00 17 марта 2021 максимальные разовые концентрации не превысили гигиенический норматив, роста концентраций других загрязняющих веществ и индикаторов процессов горения не отмечено, концентрации находятся в пределах обычно наблюдаемых значений", - говорится в публикации.

По мнению специалистов, основным источником повышения концентраций может быть перенос частиц с территорий, где наблюдаются пыльные бури. Пустынные пески часто оказываются на евразийском континенте: так, в 2014 году в Лондон ветром принесло песок из Сахары, заключается в посте.