Небольшие осадки и до 4 градусов тепла ожидаются в Москве 18 марта

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Облачная погода с небольшими осадками и гололедицей ожидается в четверг в Москве и Подмосковье, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем воздух в Москве прогреется до 2-4 градусов тепла, а ночью похолодает до 4 градусов мороза.

В Подмосковье днем термометры покажут до 5 градусов тепла, ночью - до 7 градусов мороза.

Скорость ветра переменных направлений не превысит в четверг 7 м/с. Желтый уровень опасности из-за гололедицы сохранится в Москве и области до 12:00 мск пятницы.

Атмосферное давление в регионе составит 743 мм ртутного столба.