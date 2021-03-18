{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Небольшие осадки и до 4 градусов тепла ожидаются в Москве 18 марта

Ночью температура опустится до 4 градусов мороза

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Облачная погода с небольшими осадками и гололедицей ожидается в четверг в Москве и Подмосковье, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем воздух в Москве прогреется до 2-4 градусов тепла, а ночью похолодает до 4 градусов мороза.

В Подмосковье днем термометры покажут до 5 градусов тепла, ночью - до 7 градусов мороза.

Скорость ветра переменных направлений не превысит в четверг 7 м/с. Желтый уровень опасности из-за гололедицы сохранится в Москве и области до 12:00 мск пятницы.

Атмосферное давление в регионе составит 743 мм ртутного столба.

Теги
Россия
Выставка-подарок Эрмитажа Государственному историческому музею открывается в Москве
Посетители смогут увидеть произведения живописи и графики, архивные документы, образцы оружия, изделия из драгоценных металлов, наряды и аксессуары
Читать полностью