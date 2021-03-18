Предприниматели смогут арендовать для мероприятий площадки в учреждениях культуры Москвы

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Сервис "Вместе с культурой" сделает доступной для предпринимателей аренду столичных культурных площадок для мероприятий, сообщается в четверг на портале Mos.ru.

По данным издания, с помощью сервиса аренды городских пространств "Вместе с культурой" за месяц помещения в культурных учреждениях Москвы забронировали более чем на 260 часов. Наибольшим спросом пользовались библиотеки в Центральном, Северном и Зеленоградском административных округах. На этих площадках проводили тренинги, мастер-классы, кинопоказы и репетиции.

Сервис "Вместе с культурой" появился на портале mos.ru в феврале этого года. Он упростил подбор столичных учреждений культуры и процедуру аренды помещений в них. Пользователям достаточно зайти на сайт и выбрать из списка понравившееся помещение в музеях, парках, библиотеках, культурных центрах, домах культуры. Найти оптимальную площадку быстрее помогают специальные фильтры: помещения можно сортировать по типу, дате и времени бронирования, площади и вместимости, расположению, стоимости аренды и другим параметрам. На портале также доступны описания каждой площадки.

В сервисе "Вместе с культурой" на единой площадке представлены все городские учреждения культуры, которые предлагают удобные помещения для семинаров, лекций, выставок, конференций, благотворительных вечеров или концертов.

Среди доступных площадок Московский академический театр сатиры, Мемориальная квартира А. С. Пушкина, Дом-музей Марины Цветаевой, музей "Садовое кольцо", музей-заповедник "Царицыно" и "Кузьминки-Люблино", сад имени Н. Э. Баумана, Культурный центр ЗИЛ и другие учреждения.

После выбора помещения необходимо заполнить сведения о заявителе, указать тип планируемого мероприятия (презентация, тренинг, встреча и так далее) и отправить заявку. Затем физические лица смогут оплатить аренду, перейдя по ссылке, которая появится на сайте. Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям договор и счет поступят в личный кабинет и на электронную почту.

Учреждение рассмотрит заявку в течение четырех календарных дней. О результатах пользователя уведомят по электронной почте и в личном кабинете на mos.ru. Забронировать помещение можно на период от одного часа, а общий срок аренды с учетом ранее заключенных сделок суммарно не должен превышать 30 календарных дней за 182 дня. Частные мероприятия проводятся только в рабочие часы учреждения. Один пользователь может арендовать одновременно несколько площадок в разных учреждениях города.