В Москве водителей призвали быть более внимательными на дорогах из-за гололедицы

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Водителям Москвы рекомендовали соблюдать дистанцию и не превышать скорость на дорогах из-за гололедицы. Об этом сообщается в четверг в Telegram-канале столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

"Синоптики предупреждают о гололедице. Просим водителей соблюдать дистанцию и скоростной режим", - говорится в сообщении.

На сайте Гидрометцентра России сообщается, что облачная погода с небольшими осадками и гололедицей ожидается в четверг в Москве и Подмосковье. Днем воздух в Москве прогреется до 2-4 градусов тепла, а ночью похолодает до 4 градусов мороза.