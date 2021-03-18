Расписание электричек Савеловского и Белорусского направлений МЖД изменится 19-21 марта

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Расписание некоторых электричек Савеловского и Белорусского направлений Московской железной дороги (МЖД) изменится 19-21 марта в связи с переводом станции Лобня на цифровую систему управления, сообщила в четверг пресс-служба МЖД.

"С 19 по 21 марта изменится расписание некоторых электричек Савеловского и Белорусского направлений МЖД в связи с проведением на станции Лобня пусконаладочных работ по переводу устройств, регулирующих движение поездов в автоматическом режиме, на цифровую систему управления. Это позволит обеспечить надежность работы устройств железнодорожной автоматики, повысить безопасность движения поездов и увеличить пропускную способность станции", - говорится в сообщении.

Специалисты проверят работу программного обеспечения, рельсовых цепей, светофоров и стрелочных переводов с передачей информации на монитор в пункте управления. Всего на станции 70 рельсовых цепей, 64 стрелочных перевода и 75 сигналов. Ранее железнодорожники проверили работу оборудования на участках Марк - Лобня и Лобня - Шереметьево. В предстоящий период аналогичные работы будут проведены на участке Лобня - Катуар.

Технологические "окна" назначены преимущественно с использованием ночного времени (с 00:05 до 05:55) и выходных дней, чтобы сохранить объемы движения в будни. На период работ движение поездов будет организовано по соседним путям. В связи с этим внесены изменения в расписание пригородных поездов, в том числе МЦД-1: у некоторых поездов изменится время отправления и прибытия в конечный пункт, а также количество остановок. Некоторые поезда проследуют по укороченному маршруту, несколько электричек выведут из расписания.

Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и внимательно ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов.