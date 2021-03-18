Москвичи могут сообщить о нарушениях на территории госучреждений на портале "Наш город"

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Новые темы в категории "Государственные учреждения" появились на портале "Наш город". Теперь у москвичей есть возможность оставить сообщение о ненадлежащем уходе за деревьями и кустарниками, которые растут рядом с социально значимым учреждением, а также о повреждениях бордюра и тактильной плитки, сообщается в четверг на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

"Теперь на портале "Наш город" можно сообщить о ненадлежащем уходе за деревьями и кустарниками, а также о повреждениях бордюров, тактильной плитки, лавочек, вазонов и урн на территории государственных учреждений. Помимо этого, на сайте теперь принимают обращения, касающиеся неудовлетворительного состояния малых архитектурных форм: детских игровых площадок, уличных спортивных тренажеров", - говорится в сообщении.

Для того, чтобы сообщить о нарушении, необходимо авторизоваться на сайте gorod.mos.ru с помощью учетной записи на mos.ru или в мобильном приложении портала "Наш город". Пользователь увидит перечень всех доступных тем по выбранному объекту. Среди них есть "Разрушение/неправильная укладка тактильной плитки на территории учреждения", "Некачественное содержание малых архитектурных форм на территории учреждения", "Ненадлежащий уход за зелеными насаждениями на территории учреждения", "Повреждение бордюров на территории учреждения".

Оставить сообщение о нарушениях могут и жители Новой Москвы. Все поселения Троицкого и Новомосковского округов подключились к порталу в конце прошлого года. На портале действует многоуровневая система обработки жалоб. За обращениями на разные темы следят органы исполнительной власти, отвечающие за устранение конкретных нарушений.