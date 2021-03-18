Реставраторы восстановят художественный облик здания "Электротеатра "Форум" в Москве

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Москомархитектура согласовала проект реставрации здания "Электротеатра "Форум" на Садовом кольце. При этом архитектурно-художественный облик исторического здания будет восстановлен, сообщила в четверг пресс-служба Москомархитектуры.

"Форум" - один из старейших кинотеатров Москвы, располагается на Садово-Сухаревской улице, по адресу: дом 14, стр. 1. Он был открыт в дореволюционной России в 1914 году, когда кинематограф еще только начал завоевывать признание как новый вид искусства. Здание имеет статус объекта культурного наследия и будет восстановлено в ходе научной реставрации. Также по соседству запланировано строительство пятиэтажного здания с двумя подземными этажами, в котором будут расположены офисные помещения класса "А" и выставочные пространства", - говорится в сообщении.

Общая площадь нового строения, включая подземный паркинг на 36 машино-мест, составит порядка 4 тыс. кв. м. Большую часть здания займут общественные пространства и офисы. Внутренним объединяющим элементом послужит небольшой атриум высотой 21 м с прозрачным фонарем на кровле.

"Здание отличается принципиальной простотой и аккуратностью на фоне выразительного исторического здания в стиле неоклассицизма. Фасады разбиты на вертикальные полосы остекления с глубокими откосами, которые обеспечат приток солнечного света в выставочные залы и офисные пространства. Первый этаж немного заглублен и полностью остеклен - это придает легкость основному объему, а также стирает границу между внутренним пространством и улицей, где планируется современное благоустройство", - приводятся в сообщении слова главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова.

Он добавил, что крупноформатные модули остекления будут чередоваться с пилонами из натурального камня светлого оттенка, который послужит отличным фоном для исторического здания. В проекте также предусмотрена эксплуатация кровли нового здания и две террасы для резидентов офисных пространств.

Проект реставрации здания, как и концепцию нового бизнес-центра, разработало архитектурное и исследовательское бюро Kleinewelt Аrchitekten.