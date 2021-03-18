Популярными летними датами для заключения брака в Москве стали 17 июля и 21 августа

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Молодожены в Москве подали свыше 28 тыс. заявлений о заключении брака на 2021 год. Более 50% пар сделали это онлайн. Самыми популярными летними датами свадеб стали 4-5 июня, 17 июля и 21 августа, сообщается в четверг на информационном портале мэра и правительства Москвы.

По словам исполняющей обязанности начальника столичного управления ЗАГС Светланы Уханевой, на этот год молодожены подали более 28 тыс. заявлений о заключении брака. В этом году в столичные загсы поступило свыше 18 тыс. заявлений, из них более половины приняли онлайн. Самыми популярными датами стали 12 и 20 февраля, в эти дни поженились примерно по 700 пар. Более 400 пар подали заявления о регистрации брака 17 июля, и более 500 заявлений подано на 21 августа. По ее словам, это будет самая популярная летняя дата.

Все больше молодоженов выбирают электронный способ подачи заявлений - из тех, кто сделал это в этом году, свыше половины предпочли онлайн-формат. В период весенних ограничений, связанных с пандемией коронавируса, около 70% заявлений на бракосочетание поступило онлайн. Кроме 17 июля и 21 августа популярностью пользуется первая неделя июня. На пятницу, 4 июня (04.06.21), подано свыше 250 заявлений о заключении брака, а в субботу, 5 июня (05.06.21), хотят пожениться более 550 пар.

Популярные места для свадеб в Москве

Московские молодожены чаще всего выбирают Шипиловский, Таганский и Кузовский отделы ЗАГС, а также дворцы бракосочетания № 3, 5 и Дворец на ВДНХ. Здесь на 21 августа подали почти максимальное количество заявлений. Пары часто выбирают необычные площадки, среди которых башня "Око", особняк "Роял" и на Волхонке, усадьба Остафьево и Муравьевых-Апостолов, особняк в Серебряном бору, Центральный московский ипподром, центр искусств храма Христа Спасителя, храм Матроны Московской и Московский планетарий. В п2020 году лидером по числу проведенных церемоний среди необычных площадок стал особняк "Роял": здесь заключили около 500 браков, отмечается на портале.

Заявление о регистрации брака на необычной площадке можно подать в отделе ЗАГС, к которому она прикреплена, онлайн через портал госуслуг или портал mos.ru. Госпошлина остается прежней - 350 рублей, при подаче онлайн она оплачивается со скидкой и составляет 245 рублей.