УФАС Москвы и департамент СМИ и рекламы столицы создадут рабочую группу

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Постоянная рабочая группа с участием представителей Управления Федеральной антимонопольной службы (УФАС) Москвы по решению вопросов регулирования в сфере рекламы будет создана в Москве. Об этом сообщается в четверг на официальном сайте мэра столицы.

"Участниками встречи принято решение о создании при департаменте средств массовой информации и рекламы постоянной рабочей группы с участием представителей УФАС Москвы по решению вопросов регулирования в сфере рекламы", - говорится в сообщении по итогам рабочего совещания с операторами наружной рекламы в департаменте. В ходе совещания было отмечено, что регулирование в этой сфере является одним из самых сложных направлений.

Рабочая группа отвечает интересам всех заинтересованных сторон и позволит более оперативно снимать спорные вопросы. Рекламное пространство Москвы - одно из самых больших и динамично развивающихся в стране, это огромный поток информации.

По данным Московского УФАС России, в 2020 году на основании заявлений жителей города было установлено более 40 фактов нарушений в сфере наружной рекламы. В большинстве случаев речь идет о нарушениях в сфере рекламирования финансовых услуг и продуктов, когда информация была признана недобросовестной.