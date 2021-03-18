Водные аттракционы и плавучий спа-комплекс появятся в акватории затона Новинки в Москве

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Площадки водных аттракционов, плавучий спа-комплекс и сад с водными растениями появятся в акватории затона Новинки в Москве. На набережной Марка Шагала в продолжение уже благоустроенного участка набережной на реконструируемой территории "ЗИЛ-Юг" будет организована парковая зона с дополнительным озеленением, множеством детских и спортивных площадок, сообщила в четверг пресс-служба Москомархитектуры.

"По проекту на территории появятся площадки водных аттракционов, плавучий спа-комплекс, сад с водными растениями и прокат водных видов транспорта. Единой пешеходной и велосипедной сетью будет пронизана вся спроектированная территория, которая свяжет в единое пространство отдыха и развлечения районы Даниловский и Нагатинский затон. На набережной в парковой зоне запланировано строительство искусственных разновысотных пешеходно-беговых конструкций, так называемых терренкуров, обеспечивающих возможность хорошего визуального обзора во время прогулок", - приводит пресс-служба слова главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова.

Через затон Новинки планируется строительство двух пешеходных мостов, которые свяжут бывшую промзону "ЗИЛ" с территориями активно строящихся жилых комплексов на противоположном берегу, технопарком Nagatino i-Land и тематическим парком "Остров мечты". Это позволит сформировать единое городское пространство между набережными затона Новинки и существенно упростит пешеходное перемещение жителей по району, добавила директор ГАУ "НИ и ПИ Градплан города Москвы" Дина Саттарова.

В сообщении уточняется, что здание и причал "Южного речного вокзала" будут реконструированы, обретут современный вид. Рядом с причалом разместится общественно-деловая застройка, в которой, согласно проекту, планируется строительство галереи современного искусства, офисов, торговых помещений и ресторанов.