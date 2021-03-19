Небольшой снег и до 2 градусов тепла ожидаются в Москве 19 марта

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Облачная погода с прояснениями, небольшим снегом и гололедицей ожидается в Москве и Подмосковье в пятницу, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в Москве температура не превысит 2 градусов тепла, ночью в столице похолодает до 6 градусов мороза.

В Подмосковье днем воздух прогреется до 3 градусов тепла, в ночь на субботу заморозки могут достигать 9 градусов.

Скорость северного ветра в пятницу не превысит 7 м/с.

Желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы продлен в Московском регионе до 12:00 мск субботы.

Атмосферное давление в регионе составит 746 мм ртутного столба.