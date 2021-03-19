В краудсорсинг-проекте "Мой "Техноград" приняли участие более 12 тыс. москвичей

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Свыше 12 тыс. человек приняли участие в проекте "Мой "Техноград", который был посвящен развитию обучающих программ инновационно-образовательного комплекса и проходил на краудсорсинговой платформе "Город идей". Об этом сообщает в пятницу официальный сайт мэра и правительства Москвы.

"Участники активно делились идеями - их мы получили больше 500. И не менее активно они поддерживали друг друга - за лучшие предложения было отдано 11 тыс. голосов. Опираясь на мнение горожан, мы дополним программу обучения в "Технограде", - сказала вице-мэр города Наталья Сергунина, слова которой приводятся на сайте.

Москвичи оставляли свои предложения по пяти направлениям: "Цифра.Техноград" (цифровые технологии), "Сервис.Техноград" (услуги для населения), "Арт.Техноград" (креативные индустрии), "Урбан.Техноград" (городская инфраструктура), "Пром.Техноград" (промышленность). Больше всего предложений поступило по направлению "Сервис.Техноград" - 119 идей. Также в тройку лидеров среди популярных направлений вошли "Пром. Техноград" и "Арт. Техноград".

По данным сайта, краудсорсинг-проекты правительства Москвы развиваются с 2014 года. За это время был проведен 31 проект. Жители столицы подали свыше 110 тыс. идей, из которых более 4,5 тыс. было отобрано экспертами для дальнейшей проработки. Свыше 2,5 тыс. идей уже реализовано.

Благодаря краудсорсинг-проектам в Москве появились новые маршруты общественного транспорта и возможность подавать заявления на прикрепление к поликлинике в электронном виде, были установлены инфоматы в поликлиниках, разработано мобильное приложение, с помощью которого можно записаться на прием к врачу, перенести или отменить запись, а детские технопарки стали проводить занятия по финансовой грамотности. В 2020 году на crowd.mos.ru появился новый раздел "Идеи жителей реализованы городом", в который москвичи могут отправить фотографии реализованных идей по итогам краудсорсинг-проектов.