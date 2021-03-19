С 1 апреля на Киевском вокзале вводится последовательная нумерация путей

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Киевский вокзал переходит на сквозную нумерацию железнодорожных путей с 1 апреля. Нумерация будет проводиться слева направо, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).

"1-й - 6-й пути - для отправления поездов дальнего следования; 5-й, 6-й пути - для отправления экспрессов в/из Калуги и поездов в/из Новопеределкино; 7-й, 8-й пути - для отправления аэроэкспрессов; 9-й - 12-й пути - для отправления пригородных поездов.<...> Это позволит пассажирам лучше ориентироваться при посадке в поезда", - сообщили в пресс-службе.

Кроме того, для информирования пассажиров на вокзальном комплексе размещены плакаты с новой схемой нумерации. С 1 апреля будут обновлены навигационные указатели. Информация об изменениях также транслируется в аудиоформате.

"Компания просит пассажиров заранее планировать поездку. Ознакомиться с актуальным расписанием движения пригородных поездов можно на официальном сайте компании, железнодорожных станциях и остановочных пунктах, а также в мобильном приложении "Расписание и билеты ЦППК", - заключили в пресс-службе.