Работу в зарубежных компаниях можно найти на новой платформе проекта "ВРаботе"

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Проект по трудоустройству молодежи "ВРаботе" получил новую платформу. Столичный сервис стал предоставлять новые возможности для поиска работы в крупных зарубежных компаниях, сообщается в пятницу на информационном портале мэра и правительства Москвы.

"Проект "ВРаботе" стал первым из агрегаторов вакансий для молодых специалистов в России, который предоставил возможность трудоустроиться в крупнейшие компании с мировым именем. Также сейчас мы запустили новый суббренд от проекта - платформу для профориентации школьников и студентов колледжей "Вокруг профессий", - приводятся в сообщении слова руководителя проекта "ВРаботе" Амира Саракова.

Теперь на единой платформе собраны вакансии 170 организаций, а также образовательные тренинги и мастер-классы, подготовленные HR-специалистами крупных компаний и экспертами в разных сферах деятельности. Также будущие студенты смогут найти здесь авторские диагностики и тесты для самоопределения, которые помогут им выбрать будущую профессию. Для молодых специалистов на платформе доступны все материалы онлайн-форума "Практикуй", проектов "Марафон карьеры" и "Экспертная мастерская".

На платформе размещены активные ссылки на Telegram-канал и онлайн-бот, где представлены все вакансии проекта. Чтобы воспользоваться обновленным ботом, нужно написать "Привет" в сообщения группы "ВРаботе" в социальной сети "ВКонтакте". После этого откроется меню, в нем необходимо будет указать тип занятости (стажировка, временная или постоянная работа), интересующую сферу деятельности и загрузить резюме. Те, у кого пока нет опыта работы, могут заполнить блок достижений и рассказать о своей волонтерской, научной или студенческой проектной работе.

"ВРаботе" - уникальный столичный проект по трудоустройству, участниками которого стали более 10 тыс. молодых москвичей. Он появился в июле 2020 года, и с момента его запуска на предложения о работе откликнулись более 4 тыс. студентов и выпускников. Сервис позволяет не только увидеть актуальные предложения работодателей, но и пообщаться с профессионалами из разных сфер. Организаторами проекта выступают Общественная палата Москвы, столичная Ассоциация студентов и студенческих объединений и проектный офис "Молодежь Москвы".