В Москве пройдут онлайн-встречи жителей со специалистами городского хозяйства

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Комплекс городского хозяйства Москвы запустил цикл онлайн-встреч со специалистами подведомственных организаций. Лекции проведут в прямом эфире в социальных сетях ведомства, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе комплекса городского хозяйства.

"Слушатели узнают, как устроено и функционирует столичное городское хозяйство, какие профессии в нем востребованы сегодня, как помогают профессионально развиваться молодым специалистам, и как студентам пройти практику или начать работать в жилищно-коммунальном хозяйстве. Уже сегодня в прямом эфире во "ВКонтакте" специалист АО "Мосводоканал" Александра Савкина проведет онлайн-экскурсию по Музею воды. Слушатели познакомятся с историей водоснабжения столицы, узнают о современных технологиях водоподготовки и водоотведения, а после смогут пообщаться с сотрудниками компании", - сообщили в пресс-службе.

Кроме того, в субботу в 14:00 мск в прямой эфир в социальной сети "ВКонтакте" выйдет ведущий специалист отдела развития персонала ПАО "Мосэнерго" Кристина Кутузова. Она расскажет о работе компании, востребованных в энергетике профессиях и о том, в каких кадрах нуждается Мосэнерго.

"В понедельник в 15:00 комплекс городского хозяйства совместно с проектом департамента образования и науки города Москвы "Профессиональные стажировки" проведет уникальную онлайн-экскурсию по недавно созданному мультимедийному Музею развития электрических сетей. В начале встречи главный инженер компании "Россети Московский регион" Дмитрий Гвоздев расскажет о современных тенденциях в развитии энергетики и ответит на вопросы участников проекта. Трансляция пройдет на странице комплекса в Facebook", - добавили в пресс-службе.

Расписание онлайн-встреч проекта будет регулярно публиковаться в официальном Telegram-канале ведомства.