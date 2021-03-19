Выставка о ВХУТЕМАСе в Музее Москвы пополнилась почти сотней экспонатов

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Почти сто новых экспонатов появилось в Музее Москвы на выставке о Высших художественно-технических мастерских "ВХУТЕМАС 100. Школа авангарда", среди них ранние линогравюры Александра Дейнеки, работы Татьяны Модестовой и другие. Об этом рассказали ТАСС в пятницу кураторы выставочного проекта.

"На выставке появилось почти сто новых экспонатов. Разделы "Графика" и "Цвет" Основного отделения, а также "Живфак", "Текстфак" (разделы названиям даны по названиям факультетов учебного заведения - прим. ТАСС) пополнились произведениями студентки текстильного факультета Татьяны Модестовой", - рассказала старший научный сотрудник Музея Москвы, куратор выставки Александра Селиванова.

По ее словам, ранее они никогда не выставлялись. "Они были недавно обнаружены семьей художницы в рулонах, натянуты на подрамники и отреставрированы", - добавила собеседница агентства. Куратор разделов "Текстильфак" и "Керамфак" Ксения Гусева рассказала, что в архиве Модестовой сохранились эскизы по заданиям ткацкого отделения текстфака.

Обновлена экспозиция и в зале со студенческими работами Полиграфического факультета. Среди новых работ - ранние линогравюры Александра Дейнеки, цинкография и цветные литографии Андрея Гончарова, гравюры Сергея Образцова, Михаила Тарханова, Натальи Нагорской. Как рассказал куратор этого раздела Рустам Габбасов, помимо этого, на выставке можно увидеть две уникальные серии работ Григория Тиходеева: литографскую "Азбуку" и иллюстрации для стихотворного сборника Вениамина Кисина. Среди других студенческих работ из частных собраний - преддипломный проект Елены Гуревич. "Это чудом сохранившийся пример макета книги с ксилографскими иллюстрациями и выклейкой набранного текста", - отметил куратор раздела. В зале также появились новые листы из дипломных работ в мастерской литографии Николая Купреянова.

Выставочный проект рассказывает о ВХУТЕМАСе как о родоначальнике современных художественных, дизайнерских, архитектурных, текстильных, полиграфических и художественных вузов. Выставка, приуроченная к 100-летию ВХУТЕМАС, открылась для посетителей 10 ноября, но затем из-за ограничений, связанных с коронавирусом, приостановила работу и возобновилась лишь с 22 января. Генеральный директор Музея Москвы Анна Трапкова сообщала позднее, что кураторы во время закрытия музея продолжали активную работу с наследниками вхутемасовцев и коллекционерами.

Высшие художественно-технические мастерские были созданы в 1920 году в Москве путем объединения первых и вторых государственных свободных художественных мастерских (образованных ранее на основе Строгановского художественно-промышленного училища и Московского училища живописи, ваяния и зодчества). В разное время в московском ВХУТЕМАСе преподавали такие мастера, как Василий Кандинский, Эль Лисицкий, Федор Шехтель, Лев Бруни, Александр Родченко. Среди известных выпускников - художники Александр Дейнека, Георгий Нисский, Глеб Смирнов, творческий коллектив "Кукрыниксы" и другие.