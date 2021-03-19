В МХАТ им. Горького прошла вторая проверка прокуратуры

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Прокуратура Москвы провела вторую проверку в МХАТ им. Горького, нарушений не выявлено. Об этом в пятницу сообщается на сайте театра.

"В МХАТ им. М. Горького была проведена очередная, уже вторая по счету проверка Пресненской межрайонной прокуратурой г. Москвы на основании обращения депутата Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации Железняка С. В. (основанием для обращения депутата послужило коллективное заявление граждан Талисманова и Лазарева)", - говорится в сообщении.

По результатам проверки доводы заявителей не подтвердились, серьезных нарушений в финансово-хозяйственной деятельности театра также не выявлено. ТАСС пока не располагает комментарием Железняка.

Первая проверка прокуратуры была завершена 5 марта, тогда существенных нарушений также не было выявлено.